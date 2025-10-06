Bologna Pisa: al Dall’Ara torna Calafiori, tifoso speciale sugli spalti

Bologna travolgente contro il Pisa: presente anche Riccardo Calafiori al Dall’Ara. Tutti i dettagli sulla visita speciale

Il Bologna torna a sorridere davanti al proprio pubblico con una vittoria netta e convincente. Nella sesta giornata di Serie A, i rossoblù hanno travolto il Pisa con un perentorio 4-0 allo stadio Renato Dall’Ara, confermando la crescita della squadra guidata da Vincenzo Italiano, tecnico noto per il suo calcio propositivo e offensivo.

Un ospite d’eccezione: Riccardo Calafiori

Sugli spalti del Dall’Ara non è passata inosservata la presenza di Riccardo Calafiori, difensore classe 2002 oggi in forza all’Arsenal. L’ex Bologna, protagonista della storica qualificazione in Champions League sotto la guida di Thiago Motta nella scorsa stagione, ha approfittato di un breve rientro in Italia per salutare i suoi ex compagni.

Reduce dalla vittoria in Premier League con i Gunners contro il West Ham, Calafiori ha fatto tappa a Bologna prima di raggiungere Coverciano per rispondere alla convocazione del commissario tecnico Gennaro Gattuso, ex centrocampista e oggi allenatore della Nazionale italiana.

Il difensore ha seguito con attenzione la gara dalla tribuna e, al termine del match, è sceso negli spogliatoi per abbracciare i vecchi compagni di squadra, ricevendo l’affetto del pubblico che non ha dimenticato il suo contributo.