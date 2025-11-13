Bologna, occasione importante per quel giocatore dopo l'infortunio di Cambiaghi. Il punto - Calcio News 24

Bologna, occasione per Benja Dominguez: tocca a lui trascinare la squadra contro l’Udinese

Il Bologna continua a vivere un momento intenso della stagione, tra infortuni, emergenze e la necessità di dare spazio ai giovani. In questo contesto, uno dei protagonisti chiamati a rispondere presente è Benja Dominguez, talento argentino che avrà finalmente la possibilità di partire titolare. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, Benja si troverà improvvisamente al centro della scena, proprio come accadde a Massimo Pessina, con un carico di responsabilità notevole da portare sulle spalle.

Bologna in emergenza sulla fascia sinistra: Benja titolare a Udine

La trasferta del Bologna sul campo dell’Udinese sarà segnata dalle assenze di Jonathan Rowe e Niccolò Cambiaghi, entrambi indisponibili per infortunio. Questo scenario obbliga il tecnico Vincenzo Italiano a rivedere i propri piani e a lanciare Benja Dominguez dal primo minuto. Per il giovane argentino si tratta di una chance importante, forse la più significativa della sua esperienza finora con la maglia rossoblù.

L’unica presenza da titolare di Benja con il Bologna risale al match contro il Genoa, giocato diversi mesi fa. Da allora, la concorrenza serrata nel reparto offensivo lo ha relegato spesso in panchina, nonostante il suo talento fosse già stato notato durante l’autunno scorso, quando aveva incantato i tifosi del Bologna con giocate imprevedibili e un’energia contagiosa.

Il Bologna punta sui giovani: l’esempio di Pessina

Domenica scorsa, Massimo Pessina aveva colto al volo la sua occasione, rispondendo con maturità e sicurezza alla fiducia dell’allenatore. Ora è il turno di Benja, che dovrà replicare quella determinazione e mostrare di poter essere un valore aggiunto per il Bologna. La società felsinea crede molto nei giovani e, nonostante le difficoltà, vede in queste situazioni un’opportunità per far crescere il gruppo e ampliare le alternative in rosa.

L’occasione di Benja e la spinta del Dall’Ara

Benja Dominguez dovrà tornare ad essere quel “peperino” capace di accendere le partite con la sua rapidità e la sua fantasia. Tutta Bologna attende di rivedere il suo estro in campo, nella speranza che possa contribuire a un risultato positivo in una fase cruciale della stagione. Per il ragazzo argentino, questa non è solo una partita: è l’occasione per conquistare definitivamente Bologna e ritagliarsi un ruolo da protagonista nel progetto rossoblù.

