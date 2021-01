Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Bologna e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Dall’Ara”, Bologna e Verona si affrontano nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2020/21.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Bologna Verona 1-0 MOVIOLA

1′ Occasione Barrow – Subito Bologna pericoloso con Barrow che calcia in diagonale, dall’interno dell’area, trovando la sicura parata di Silvestri.

15′ Occasione Orsolini – Gran palla di Vignato sul secondo palo per Orsolini che calcia in mezza rovesciata, all’interno dell’area piccola, e non trova la porta.

17 ‘ Rigore di Orsolini – Silvestri salva su Orsolini nell’uno contro uno, sul rimpallo Soriano scarta il portiere gialloblù che lo stende. Dal dischetto il gol di Orsolini.

26′ Occasione Dimarco – Zaccagni pesca sulla sinistra Dimarco. L’esterno dell’Hellas va al cross teso ma Dijks anticipa tutti mettendo in calcio d’angolo.

Migliore in campo: Orsolini al termine del primo tempo PAGELLE

Bologna Verona 1-0: risultato e tabellino

MARCATORI: 18′ rig. Orsolini (B)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Vignato; Barrow. Allenatore: Mihajlovic

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Dimarco; Faraoni, Dawidowicz, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic. Allenatore: Juric

ARBITRO: Maurizio Mariani di Aprilia

NOTE: AMMONITI: Zaccagni (V)