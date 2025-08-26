Zortea si presenta: «Bologna, sei la squadra migliore per poter crescere! Il mio obiettivo è..» - Calcio News 24

Bologna, Zortea si presenta: «Il Bologna è tra le migliori, voglio crescere qui». La situazione attuale

Dopo la sconfitta subita all’Olimpico contro la Roma nella prima giornata di Serie A 2025/26, il Bologna di Vincenzo Italiano è tornato al lavoro in vista della prima sfida casalinga della stagione, sabato contro il Como. Nel frattempo, presso la sala stampa del centro tecnico «Niccolò Galli», si è svolta la conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto Nadir Zortea, arrivato in rossoblù in estate.

Queste le parole del laterale ex Salernitana:

«È stato tutto molto rapido. Appena ho saputo dell’interesse del Bologna, ho chiesto al mio agente di trovare un accordo. È stato semplice. Il Bologna è una delle migliori squadre in Italia negli ultimi due anni e avevo bisogno di innalzare il mio livello».

Sul debutto contro la Roma:

«Giocavamo in uno stadio importante contro una grande squadra. Ci può stare soffrire un po’. Alla fine potevamo anche pareggiarla, ma siamo stati sfortunati».

Zortea si è soffermato anche sul nuovo ruolo nella difesa a quattro:

«Mi sento in comfort zone. Giocando più basso dovrò difendere di più, ma voglio dimostrare di essere un ottimo difensore. L’anno scorso da quinto potevo offendere di più, ora mi concentro sugli interventi difensivi».

Sull’impatto con Lorenzo De Silvestri:

«Lollo mi ha accolto subito bene. Fa il mio stesso ruolo e mi ha aiutato a inserirmi velocemente anche nello spogliatoio».

Zortea ha poi parlato del rapporto con Giovanni Sartori, direttore sportivo del Bologna:

«Lo conoscevo dai tempi dell’Atalanta. Sono contento di averlo ritrovato, è una persona che mi conosce e questo mi fa stare tranquillo».

Non è mancato un passaggio sulla sua carriera piena di trasferimenti:

«Non è facile cambiare tante squadre, ma è un percorso che mi ha fatto crescere. Ogni anno ho aggiunto uno step, non cambierei nulla».

Su Vincenzo Italiano:

«Abbiamo parlato molto a livello tattico. Chiede cose specifiche. Fisicamente sto bene e ci stiamo concentrando sul campo».

Infine, i suoi obiettivi personali:

«Voglio migliorare i numeri dell’anno scorso e dimostrare di essere un ottimo difensore. Continuerò con le mie pratiche di visual training, apnea e camera iperbarica anche qui a Bologna».

Zortea ha concluso parlando della vita privata:

«Mi piace la natura, torno spesso in Trentino. Mio padre era ciclista, mi ha trasmesso la passione. L’Europa League? Uno stimolo enorme: grandi squadre, ritmi diversi, e partite dal grande valore».