Bomba dall’Inghilterra: Pochettino lascia il PSG per il Manchester United?

Indiscrezione del Daily Mail che ha del clamoroso: Mauricio Pochettino potrebbe lasciare il PSG per approdare allo United

Il Daily Mail lancia la bomba in prima pagina: Mauricio Pochettino potrebbe lasciare il PSG per approdare al Manchester United, in cerca di un allenatore dopo l’esonero di Solskjaer.

Il tecnico argentino, che per tanti anni ha guidato il Tottenham, dallo scorso gennaio è il tecnico del Paris Saint Germain, la squadra con il maggior numero di talenti al mondo. Ma si sa che non è facile gestire tanti campioni. In particolare il tecnico sarebbe stufo di dover gestire uno spogliatoio dominato da personalità forti, e spesso in contrasto tra loro, come Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappe. Senza contare che la sua famiglia abita a Londra e spinge per un suo rientro oltremanica.

Non sarebbe semplice la trattativa, perché poi a quel punto sarebbe lo stesso Psg a dover trovare un allenatore, ma la tentazione di Pochettino sembra molto forte e il Manchester United, mentre cerca di blindare la qualificazione agli ottavi di Champions League martedì, continua a sondare pure Pochettino. Sicuramente i Red Devils sanno che, nonostante i tanti campioni in rosa, non sarà facile trovare un allenatore. Zidane è il prescelto, ma nicchia. Il nome di Rodgers è sempre molto caldo, ma bisognerebbe ‘scipparlo’ al Leicester. Piace anche Ragnick.