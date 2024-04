Bonacini esalta Giuntoli: «Pochi direttori come lui»

Stefano Bonacini, ex presidente del Carpi, ha parlato a Tuttosport di Cristiano Giuntoli e del suo ruolo da direttore

Stefano Bonacini, ex presidente del Carpi, ha parlato a Tuttosport di Cristiano Giuntoli e del suo ruolo da direttore. Le sue dichiarazioni:

GIUNTOLI – «Sono certo che farà molto bene, non ho il minimo dubbio sulle sue capacità. Lavorerà secondo le linee guida del club, che richiedono investimenti contenuti e una grande attenzione al bilancio. Con Giuntoli la Juve è in buone mani. Pochi come lui sanno riconoscere il talento in anticipo. Mi aspetto acquisti di giocatori poco reclamizzati a costi contenuti che poi si riveleranno dei campioni. Un po’ come ha fatto a Napoli con i vari Kvaratskhelia, Kim, Di Lorenzo, Anguissa e Lobotka».