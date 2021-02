Bonaventura: «Milan da Scudetto, ecco come reagiranno alla sconfitta»

Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, parla delle possibilità di Scudetto per il Milan. Ecco le sue dichiarazioni

Giacomo Bonaventura parla ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Sampdoria.

MILAN E SCUDETTO – «Il Milan sta facendo benissimo, io ho dato tutto quello che avevo per il Milan e non ho rimpianti. Le strade si sono separate e bisogna guardare avanti. Auguro loro tutto il meglio, sono un bel gruppo, hanno grandi giocatori e vedremo cosa possono fare. Come reagiranno alla sconfitta? Difficile dirlo, ma conosco i ragazzi e sicuramente se la saranno già messa alle spalle. Penseranno a fare bene nelle prossime, l’anno scorso si era creata una bella mentalità e si sta vedendo anche quest’anno».

SCUDETTO – «Se fino adesso hanno fatto tutti quei punti vuol dire che se la può giocare fino alla fine».

