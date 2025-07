Bonetti sicuro: «Lombardo grande scelta per la Sampdoria, ora va sostenuto. Sulla proprietà percepisco una cosa…»

Le parole di Ivano Bonetti, ex calciatore della Sampdoria, sulla scelta di affidare la panchina ad Attilio Lombardo. I dettagli

Ivano Bonetti ha commentato ai microfoni di Tuttosport il momento attuale della Sampdoria, reduce da una salvezza sofferta ma significativa nei playout di Serie B. L’ex centrocampista blucerchiato ha elogiato il lavoro svolto dalla squadra e dallo staff, sottolineando l’importanza della riconferma di Chicco Evani e di Attilio Lombardo in panchina. Bonetti ha anche espresso preoccupazione per la situazione societaria e per l’incertezza sul futuro, invitando a ripartire da valori solidi, persone competenti e da un progetto tecnico all’altezza della passione del popolo doriano.

LOMBARDO NUOVO ALLENATORE – «Hanno fatto un miracolo, ribaltando una squadra che sembrava destinata al tracollo. Il minimo era riconfermare chi ha compiuto questa impresa, anche in un contesto economico diverso».

STAGIONE SAMP – «Solo chi aveva vissuto certi valori poteva accettare una situazione simile. Ora bisogna ripartire da certezze, e soprattutto da uomini scelti con consapevolezza».

DUBBI SULLA PROPRIETA’ – «Dall’esterno si percepisce una difficoltà a investire. In passato sono stati commessi errori, anche nella scelta delle persone. Ora il maggiore azionista pare essersi defilato e questo crea un’incertezza preoccupante. In una piazza come Genova, con un pubblico così appassionato, servirebbe un progetto tecnico all’altezza. Non ci vuole Einstein per capirlo».

FUTURO EVANI – «Tutti quelli coinvolti hanno portato entusiasmo. Da fuori è difficile giudicare nel dettaglio, ma il valore umano e professionale c’è. Chicco, Attilio… sono persone valide. Gianni Invernizzi ha fatto un grande lavoro di equilibrio, assieme ad Andrea Mancini. È fondamentale che ora si vada tutti nella stessa direzione».

LOMBARDO HA LA FIDUCIA DEGLI EX? – «Sono felice per lui. È un uomo intelligente, con cuore, carisma e grande generosità. Un vero combattente, un tifoso vero, uno che si fa rispettare. Una scelta forte, giusta. Ora va sostenuto».