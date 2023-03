Bonini: «Quando la rosa sarà al completo la Juventus sarà super competitiva»

Massimo Bonini, ex giocatore, ha parlato del momento della squadra di Massimiliano Allegri in campionato e in Europa

PAROLE – «Quando la rosa sarà al completo la Juventus sarà super competitiva. Nel dna ha il bisogno di vincere e quest’anno deve sperare di centrare la qualificazione alla Champions, nonostante le difficoltà. Anche l’Europa League non sarà facile da vincere perché ci sono squadre di alto livello come l’Arsenal. Allegri? Gli sono mancati tanti giocatori nel corso dell’anno, la squadra doveva essere diversa. Ha dato molte occasioni a diversi giovani e anche questo dev’essere un tema da tenere in considerazione. Ieri Barrenechea per dire ha esordito e ha giocato bene in ruolo delicato».