Boninsegna durissimo con la Juve: «Il gol di Barella neppure negli amatori si vede»

Roberto Boninsegna ha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io Sport dopo la vittoria dell’Inter contro la Juventus. Le sue parole.

«Inter perfetta, la Juventus non è esistita. C’è stato più carattere e ritmo da parte dei nerazzurri. La Juventus è crollata subito. Conte e Pirlo? L’allievo non ha superato il maestro. Assolutamente no. Bisogna vedere quanto è stata importante la forma dei bianconeri. Non hanno mai vinto un contrasto. L’Inter è scesa in campo per vincere. Credo che l’Inter abbia messo un bel segno per lo scudetto. Il gol di Barella non si vede neppure negli amatori…»