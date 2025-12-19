Bonny sicuro: «Vogliamo portare a casa questo trofeo. L’Inter deve affrontare il Bologna in questo modo»

Le parole dell’attaccante nerazzurro prima della semifinale di Supercoppa: maturità, rispetto per il Bologna e voglia di incidere



Poco prima del fischio d’inizio della semifinale di Supercoppa Italiana tra Bologna e Inter, disputata in Arabia Saudita, Ange-Yoan Bonny si è fermato ai microfoni di SportMediaset per condividere pensieri ed emozioni alla vigilia di una sfida dal grande valore simbolico. L’attaccante francese classe 2003, scelto da Cristian Chivu per partire titolare al fianco di Marcus Thuram, ha mostrato personalità e maturità, confermando il buon momento che sta vivendo con la maglia nerazzurra.

Bonny ha aperto il suo intervento parlando dell’impatto avuto con l’Inter e di un avvio di stagione che, per certi versi, ha sorpreso anche lui: «Non so se mi aspettavo di partire così forte, ma cerco sempre di dare il massimo. Le cose stanno andando bene per me e per la squadra». Parole semplici, ma significative, che raccontano di un giovane attaccante capace di inserirsi rapidamente nei meccanismi di un gruppo ambizioso, trovando spazio e fiducia in un contesto di alto livello.

Il discorso si è poi spostato sull’attacco e sulla coppia offensiva scelta per la semifinale. Bonny ha sottolineato l’importanza del gioco di squadra e della concorrenza interna: «Parto con Thuram, ma tutti i miei compagni di reparto sono grandi giocatori. Io cerco solo di aiutare la squadra». Un messaggio chiaro, che evidenzia uno spirito collettivo forte e la volontà di mettersi al servizio del gruppo, indipendentemente dal ruolo o dai minuti in campo.

Non è mancato un passaggio sull’avversario. Il Bologna di Vincenzo Italiano, protagonista di un percorso in crescita costante, ha ricevuto il massimo rispetto da parte dell’attaccante nerazzurro: «Hanno meritato di essere qui, lo hanno dimostrato già l’anno scorso. Se sono in semifinale è perché lo meritano, non ci sono favoriti». Una dichiarazione che riflette concentrazione e consapevolezza dell’importanza della partita, soprattutto in una competizione secca come la Supercoppa.

Le parole di Bonny restituiscono l’immagine di un giocatore lucido, ambizioso e pienamente calato nella realtà Inter. Per i nerazzurri la Supercoppa è un’occasione per arricchire la bacheca; per Bonny, rappresenta un ulteriore passo nel suo percorso di crescita su un palcoscenico internazionale. Come sempre, però, sarà il campo a dare le risposte definitive.