Bonny dice no alla Costa d’Avorio? La decisione dell’attaccante dell’Inter in vista del Mondiale

Bonny respinge la chiamata della Costa d’Avorio? La scelta del nerazzurro per il suo futuro internazionale. I dettagli

Nelle ultime ore erano circolate indiscrezioni su un possibile imminente approdo di Ange-Yoan Bonny alla nazionale ivoriana, ma la smentita è arrivata puntuale e decisa da Fabrizio Romano. L’esperto di mercato, tramite un post sul suo profilo X, ha chiarito che l’attaccante dell’Inter non ha alcuna intenzione, almeno per ora, di rinunciare alla maglia dei Bleus. Un messaggio che ha immediatamente raffreddato l’entusiasmo dei tifosi degli Éléphants.

Romano ha riportato che Bonny non ha preso alcuna decisione riguardo a un cambio di nazionalità sportiva, nonostante il forte pressing della federazione ivoriana e i rumors che lo davano già vicino a una convocazione per marzo. Il classe 2003, rilanciato da Chivu all’Inter, sembra avere le idee molto chiare sul proprio percorso internazionale e non intende affrettare scelte che potrebbero influenzare la sua carriera a lungo termine.

L’obiettivo dell’attaccante resta quello di scalare le gerarchie nelle selezioni francesi, con la speranza di convincere Didier Deschamps in vista dei prossimi impegni e, soprattutto, del Mondiale 2026. Una decisione che complica i piani della Costa d’Avorio, pronta a puntare su di lui per rinforzare il reparto offensivo. Bonny, invece, continuerà a lavorare per ritagliarsi spazio nella nazionale francese, forte delle sue prestazioni in nerazzurro.