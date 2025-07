Bonny saluta il Parma: la lettera toccante sui social dell'ormai ex attaccante crociato (oggi all'Inter) - Calcio News 24

Bonny saluta Parma e firma con l’Inter: «Una parte di me resterà per sempre qui». Le parole

Il trasferimento di Bonny all’Inter è ormai ufficiale. Ange-Yoan Bonny, giovane attaccante francese classe 2003, ha salutato il Parma con un lungo e toccante messaggio pubblicato sui social, confermando il suo passaggio al club nerazzurro. Un addio sentito, quello di Bonny, che ha voluto ringraziare la città, i tifosi e il club che lo ha accolto e fatto crescere.

«Non è facile dire addio a una città e a un pubblico che mi hanno dato tanto» scrive Bonny su Instagram. «Quando sono arrivato a Parma cercavo un’occasione per dimostrare il mio valore. Ho trovato molto più di un’opportunità: ho trovato una famiglia.»

L’attaccante ha sottolineato quanto abbia significato per lui l’esperienza in gialloblù, parlando di una squadra unita, di un pubblico caloroso e di una città che lo ha fatto sentire a casa sin dal primo giorno. Il suo legame con Parma è diventato ancora più forte nella scorsa stagione, quando la squadra ha conquistato la promozione in Serie A, un traguardo che Bonny ha definito «magico» e «indimenticabile».

«Ogni partita, ogni gol, ogni coro dagli spalti mi ha dato forza. Non dimenticherò mai la promozione in Serie A: è stato un sogno vissuto insieme. Quelle emozioni rimarranno per sempre con me» ha aggiunto.

Anche se ora Bonny si prepara a iniziare una nuova avventura all’Inter, il suo saluto lascia intendere che Parma avrà sempre un posto speciale nel suo cuore. «Una parte di me resterà tra le tribune del Tardini, nei canti dei tifosi, nei sorrisi dei miei compagni. Continuerò a seguirvi, ovunque sarò.»

Con l’arrivo all’Inter, Bonny fa il salto in un grande club di Serie A, pronto a mettersi alla prova su un palcoscenico ancora più importante. Ma per lui, Parma resterà sempre casa.

«Non è un addio. È solo un “a presto”. Una volta parmigiano, per sempre parmigiano.»