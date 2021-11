Bonolis: «Discutere Handanovic è fuori luogo. Interspac? Sembra sia finito tutto»

Paolo Bonolis, noto conduttore televisivo e tifoso nerazzurro, ha parlato del derby di Milano in programma domenica

Intervistato da Radio Sportiva, il noto conduttore televisivo e grande tifoso nerazzurro, Paolo Bonolis, ha parlato anche del derby tra Milan e Inter in programma domenica sera:

DERBY – «Se l’Inter vuole rientrare nella corsa scudetto deve vincere, ma in caso di sconfitta la situazione non sarebbe compromessa. L’Inter gioca bene, mi piace come Inzaghi ha impostato la squadra, ora sta prendendo anche meno gol».

HANDANOVIC – «Non è più una creatura, ma metterlo in discussione mi pare fuori luogo».

MERCATO – «La rosa è buona e, con il passaggio del turno in Champions, si potrebbe aggiungere qualcosina in difesa a gennaio. Ma Marotta, Ausilio e Baccin sanno benissimo cosa fare. Nandez? Non mi dispiacerebbe affatto, è come un coltellino svizzero».

CONTE TOTTENHAM – «Ho sbirciato un pezzo della partita con il Vitesse, l’ho visto preoccupato, ma è appena arrivato e a malapena conoscerà i giocatori. Non pensavo prendesse una squadra a stagione in corso».

DUMFRIES – «Sta cercando di capire dove si trova, al momento mi sembra ancora smarrito (ride, ndr), ma può migliorare».

STADIO – «Tendiamo a rinnovarci ovunque, possiamo farlo anche negli stadi. In Italia molti stadi potrebbero essere trasferiti di proprietà a privati».

INTERSPAC – «Fui coinvolto come iniziativa, ma mi sembra che, sia dalle parole di Zhang che dal silenzio di chi mi aveva chiamato, sia in stallo o terminata».