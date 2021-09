Bonucci a Sky: «Col Malmoe può essere un bivio stagionale»

Bonucci ha parlato a Sky alla vigilia di Malmoe Juve, gara inaugurale del girone di Champions League. Le dichiarazioni

LAVORO – «Momenti complicati nella stagione possono capitare. In questo nuovo inizio ci sta capitando, ma dobbiamo essere sopra questi eventi e cercare di lavorare e fare senza stare troppo a parlare e trovare motivazioni. Noi sappiamo cosa dare in più, ce lo siamo detto. C’è da fare squadra e lavorare».

MALMOE JUVE – «Con tutto il rispetto, non dobbiamo guardare all’altra squadra ma a noi stessi. C’è da lavorare e da portare a casa la vittoria domani sera perché potrebbe essere il bivio della stagione. Poi domenica avremo una grande partita, ma domani dobbiamo portare a casa tre punti».

ESEMPIO – «Noi dobbiamo continuare a fare quello che sappiamo fare meglio, essere da esempio in campo e fuori. Non a caso dopo Napoli ha parlato Giorgio, oggi sono qui io. Abbiamo delle responsabilità nei confronti della squadra della società. In campo dobbiamo essere da esempio. La cosa che sicuramente deve avvenire è la crescita veloce da parte di tutti quanti. Noi tutti dobbiamo dimostrare ogni giorno di meritarci la maglia».