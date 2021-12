Bonucci: «Con l'Europeo siamo diventati leggende. Sul Mondiale e la Juve...»

Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Sky Sport da Dubai per i Globe Soccer Awards

OBIETTIVI FUTURI – «Con la Juve abbiamo un gennaio molto impegnativo, poi ci saranno gli ottavi di finale di Champions League. La Juve merita di entrare nelle prime otto squadre d’Europa, perciò dobbiamo andare avanti. Per quanto riguarda l’Italia, dopo un grande 2021dobbiamo centrare a marzo l’obiettivo di qualificarci per il Mondiale».

MIGLIOR RICORDO DEL 2021 – «Senza dubbio la finale di Wembley, il momento più bello di questo 2021. Quella gara ci ha permesso di diventare delle leggende per la Nazionale italiana e ha permesso al Paese intero di festeggiare. È stato qualcosa di indimenticabile, ma non bisogna vivere nel passato, ma prendere insegnamento da quello per costruire un grande futuro».

MIGLIOR DIFENSORE – «Penso di aver disputato un grande Europeo, come testimonia anche aver ricevuto il premio di migliore in campo nella finale. È stato un mese e mezzo intenso, ma io ci credevo che potesse finire in quel modo e ho dato tutto me stesso. Insieme ai miei compagni abbiamo ottenuto un risultato storico. Adesso aspetto di sapere se sono il miglior difensore dell’anno, lo spero perché ho lavorato tanto».

TANTA NAZIONALE A DUBAI – «Ho visto il presidente Gravina, ci siamo salutati a colazione. Vialli e il mister ancora non li ho visti, ma spero di vederli presto per abbracciarli dopo quello che abbiamo trascorso durante l’estate è sempre un momento di gioia rivedersi».