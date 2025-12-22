Bonucci si esprime: «Napoli Bologna è una finale aperta. Penso che la favorita sia invece...» - Calcio News 24

Bonucci: “Nessun favorito fra Napoli e Bologna, sarà una finale aperta”. Ecco le dichiarazioni

Il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset da Riad in vista della finale di Supercoppa Italiana che vedrà opposti Napoli e Bologna. Secondo il veterano bianconero, non esiste una squadra nettamente favorita in questo confronto, proprio perché nelle partite secche come questa contano le scelte dei tecnici e la determinazione dei giocatori.

Per Bonucci, infatti, il Napoli dovrà essere pronto ad affrontare una squadra come il Bologna, che ha dimostrato di saper giocare con aggressività e di non temere gli avversari di alto livello. Il difensore juventino ha sottolineato come nelle finali non si possa parlare di favoriti, perché il risultato dipende da tanti fattori, tra cui la gestione emotiva della gara e l’approccio mentale alla partita di Riad.

Parlando poi della sua attuale squadra, Bonucci ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla Juventus sotto la guida di Luciano Spalletti. Secondo il difensore, i bianconeri stanno iniziando a ottenere risultati positivi anche grazie alla mentalità vincente trasmessa dall’allenatore, che sta portando la squadra a fare “quello che deve fare”, ovvero conquistare punti e ritrovare continuità in campionato. Tuttavia, Bonucci ha riconosciuto come la lotta per lo scudetto sia aperta e vede Napoli, Inter e Milan tutte protagoniste nella corsa al titolo.

Le parole di Bonucci riflettono la visione di un giocatore d’esperienza che conosce bene il valore delle grandi competizioni. Anche se non sarà in campo nella finale di Supercoppa, il suo punto di vista evidenzia quanto Napoli e Bologna siano pronte a darsi battaglia per alzare il trofeo. Secondo lui, sarà essenziale mantenere concentrazione e cattiveria agonistica, perché in una partita secca come questa ogni dettaglio può fare la differenza.

In conclusione, Bonucci ha ribadito che non esistono squadre favorite a priori e che la finale rappresenta un’occasione importante per entrambe: una sfida da giocare al massimo, con il cuore e con la testa.