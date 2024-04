Bonucci, insulti dai tifosi del Fenerbahce: l’ex Juve pensa al ritiro

L’errore dal dischetto di Leonardo Bonucci è costato al Fenerbahce l’eliminazione dalla Conference League e i tifosi non l’hanno presa bene

Una stagione da incubo quella di Leonardo Bonucci: dalla rottura con la Juventus alla parentesi negativo con l’Union Berlino fino all’errore dal dischetto con il Fenerbahce contro l’Olympiakos.

Il rigore sbagliato dall’ex Juventus è costato l’eliminazione dalla Conference League e i tifosi turchi si sono scatenati sui social prendendolo di mira. I trasferimenti all’estero di Bonucci erano stati fatti per rilanciarsi in vista di Euro 2024, ma fin qui le possibilità sono vicine allo 0%. Per questo Bonucci potrebbe valutare l’ipotesi ritiro dal calcio a giugno.