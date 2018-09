Bonucci jr. gioca con le giovanili del Toro e il papà lo accompagna all’allenamento

Il figlio di Leonardo Bonucci si allena e gioca con le giovanili del Toro a soli sei anni: piacevole derby in famiglia per il difensore

Da quasi sei anni Leonardo Bonucci, oltre che sul campo, ha dovuto “combattere” dei derby anche in famiglia. Il piccolo Lorenzo Bonucci, infatti, è un tifoso sfegatato del Toro e, in particolare, di Andrea Belotti tanto da costringere il difensore bianconero ad accompagnare il figlio allo Stadio Olimpico di Torino. Ma non finisce qui perchè, come riferisce la Gazzetta dello Sport, il piccolo Lorenzo di 6 anni sta giocando nelle giovanili del Torino, la squadra che tanto ama, e il padre Leonardo ovviamente lo accompagna all’allenamento, dando vita ad un Derby speciale in famiglia.

Lorenzo Bonucci è il primo figlio di Leonardo e Martina: è nato d’estate, nel 2012, dopo il primo scudetto juventino di papà. Ma il suo cuore ha sempre battuto per il Toro e non sono mancate le occasioni per manifestare il suo “non amore” nei confronti della Juventus: nella festa dell’ultimo wcudetto vinto da Bonucci, il bambino di sei anni entrò in campo con la maglia bianconera ma in volto era visibilmente contrariato. Avrebbe preferito quella granata.