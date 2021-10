Bonucci torna a Torino: il difensore ha lasciato il ritiro dell’Italia

Bonucci rientra a Torino: il difensore azzurro è stato espulso contro la Spagna e salterà il prossimo impegno della Nazionale

Massimiliano Allegri ritrova in anticipo Leonardo Bonucci. Il difensore azzurro, espulso contro la Spagna, salterà la prossima sfida di Nations League valida per il terzo posto, in programma domenica.

Si è così deciso per il rientro anticipato a Torino: il difensore tornerà subito a disposizione di Allegri in vista della ripresa del campionato. A riportarlo è Sky Sport.