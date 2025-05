Bologna Italiano, si attende la fumata bianca sul rinnovo: oggi può essere il giorno decisivo per l’accordo

Secondo incontro ufficiale oggi tra il Bologna e Vincenzo Italiano per discutere il rinnovo del tecnico: si va verso la fumata bianca

Il Bologna e Vincenzo Italiano si ritrovano oggi per l’incontro decisivo: è il secondo faccia a faccia ufficiale, ma come riportato da la Gazzetta dello Sport potrebbe essere quello della fumata bianca. Presenti sia la dirigenza rossoblù sia i rappresentanti legali dell’allenatore, che sembra ormai convinto di voler proseguire il percorso iniziato. L’amore sbocciato con la città, la sintonia con il club e l’entusiasmo per quanto vissuto negli ultimi giorni fanno pensare a un rinnovo imminente. Le parole dello stesso Italiano lo confermano: si respira ottimismo, voglia di continuità e l’intenzione di dare inizio a un nuovo ciclo. Il tecnico, protagonista di una crescita costante negli ultimi anni e reduce da un trionfo immediato, vuole un progetto duraturo: il contratto attuale scade nel 2026, ma l’idea è di riscrivere tutto fino al 2028, con basi più solide e prospettive più ambiziose.

Il Bologna è pronto ad accontentarlo sia dal punto di vista economico – con un’offerta che, tra parte fissa e bonus, potrebbe superare i 3 milioni di euro – sia sotto l’aspetto tecnico, con garanzie sulla costruzione di una rosa competitiva. Italiano ha parlato chiaramente: con quattro competizioni da affrontare, servono rinforzi di qualità e sostituti all’altezza in caso di cessioni inevitabili. L’Europa League, la Coppa Italia (da detentori), la Supercoppa e il campionato impongono un salto di livello, e l’allenatore vuole giocarsi qualcosa di importante in ogni competizione. Il club è sulla stessa lunghezza d’onda: Joey Saputo punta a consolidare il progetto, dando continuità a una stagione storica e a un allenatore che ha portato entusiasmo, identità e risultati. Il contratto sarà nuovo, articolato, frutto di un’intesa costruita con pazienza e fiducia reciproca. Oggi potrebbe essere il giorno in cui il Bologna mette nero su bianco non solo il nome del suo condottiero, ma anche l’inizio di una nuova era, più ambiziosa e strutturata.