Boom Anelka, torna in Italia, ma non è come pensi: lo aspettano in questa città

Quello di Anelka è un nome che di certo non è passato inosservato tra i confini europei. Ora l’Italia è pronto ad accogliere un ritorno clamoroso: ma non è come sembra.

Nicolas Anelka non è mai stato un semplice calciatore; è stato un brand, un enigma tattico, un girovago d’alto bordo capace di trasformare ogni club in un capitolo di una saga globale. Dalle prime esplosioni adolescenziali al PSG al genio precoce mostrato all’Arsenal di Wenger, fino al trionfo in Champions League con la camiseta blanca del Real Madrid, “Nico” ha attraversato la geografia del calcio europeo con una voracità che pochi altri possono vantare. La sua carriera, scandita da trasferimenti record che complessivamente hanno mosso oltre 127 milioni di euro, ha toccato lo zenit al Chelsea – dove si è laureato capocannoniere della Premier League – e ha trovato un’ultima, fugace consacrazione italiana con lo Scudetto 2013 alla Juventus.

Sebbene la parentesi a Torino sia stata poco più di un cameo (sole tre apparizioni totali), l’immagine dell’attaccante francese resta impressa nella memoria collettiva come il prototipo della punta moderna: potente, tecnica e dotata di un carattere spigoloso che gli è valso il soprannome di Le Sulk. Oggi, mentre i ricordi delle sue prodezze sfumano negli archivi, il nome Anelka è destinato a un ritorno fragoroso nel panorama italiano, spostando i riflettori dalle luci dell’Allianz Stadium ai campi ambiziosi della Via Emilia.

Modena, Anelka Jr in prova con i canarini di Mandelli

La notizia che agita i circuiti dello scouting giovanile riguarda infatti Kais Anelka, figlio d’arte del leggendario Nicolas. Classe 2008 e reduce dal prestigioso vivaio del Paris Saint-Germain, il giovane attaccante è approdato a Modena per un periodo di prova che sa di scommessa visionaria sul futuro. Kais è già arrivato in città e ha iniziato a sudare agli ordini di Paolo Mandelli con la formazione Primavera, un contesto d’elite in cui lo staff tecnico gialloblù valuterà con estrema attenzione i suoi margini di crescita e l’eventuale tesseramento definitivo.

Modena, Anelka Jr in prova con i canarini di Mandelli – calcionews24.com(foto: profilo X Modena)

Per il Modena, questa operazione si inserisce in una strategia di respiro internazionale: in attesa dell’inaugurazione del “Nido” – il nuovo centro sportivo all’avanguardia alle porte di Nonantola previsto per la fine del 2026 – il club sta lavorando intensamente per scovare talenti oltreconfine. Seguire le orme di un padre capace di vincere Premier, Serie A e un Europeo è un fardello psicologico non indifferente, ma Kais porta con sé il pedigree del PSG e un’attitudine al lavoro che ha già destato curiosità tra gli addetti ai lavori. Se il provino dovesse confermare le aspettative, il Modena si assicurerebbe non solo un nome dal fascino mediatico indiscutibile, ma un prospetto da svezzare per un progetto tecnico che punta a riportare i canarini ai vertici del calcio nazionale.