Bordeaux sempre più in crisi, Oliver Kahn rinuncia all’acquisto del club. Le dichiarazioni dell’ex portiere fanno tremare i tifosi

Bordeaux sempre più in crisi, Oliver Kahn rinuncia all’acquisto del club. La lettera ai tifosi dell’ex portiere

Da giocatore, di ruolo portiere, ha salvato in più occasioni la porta del Bayern Monaco. Oggi, però, non salverà quella del Bordeaux. Neanche quella ipotetica, del club francese, finito in quarta serie all’apicedi una crisi che sembra sempre più insuperabile.

L’ex portiere tedesco sembra infatti il principale indiziato per l’acquisizione del club da Gerard Lopez, affiancato dal fondo OK Sports Capital con un’offerta da circa 15 milioni e accettata solo lo scorso martedì dal Tribunale Commerciale di Bordeaux; ma ad oggi la situazione è clamorosamente cambiata.

In una lettera ndirizzata ai tifosi del club in National 2 e diffusa sui media francesi, Kahn ha confermato pubblicamente l’abbandono del progetto di acquisizione della squadra.

LETTERA – «Quest’inverno ho deciso di prendere in considerazione l’idea di diventare il nuovo proprietario dei Girondins de Bordeaux. Nel gennaio 2025 ho presentato un’offerta formale all’attuale proprietario, corredata in seguito da una prova di disponibilità finanziaria, e poi ho presentato un’offerta al curatore fallimentare. Tuttavia, alla luce delle informazioni finanziarie, operative e legali che ci sono state comunicate alla fine della scorsa settimana, abbiamo scelto di non impegnare i circa 50 milioni di euro che avevamo previsto nel nostro piano al fine di consentire all’FCGB di riconquistare il suo legittimo posto in Ligue 1.

È quindi con grande delusione che, nonostante un ampio lavoro preparatorio e un’analisi rigorosa, abbiamo preso la decisione attentamente ponderata di non portare avanti il ​​nostro piano di acquisizione.

Vorremmo ringraziare le migliaia di tifosi dei Girondins che hanno inviato messaggi a me e alla mia squadra negli ultimi mesi. La vostra passione e il vostro impegno per questo club sono straordinari. Continueremo a seguire i progressi dell’FCGB e auguriamo di cuore al club ogni successo per il futuro».