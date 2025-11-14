Hanno Detto
Borrelli (preparatore Gasperini) svela: «Abbiamo cominciato insieme a Crotone, poi ci siamo ritrovati a Bergamo. Crescita giocatori? Atleticamente tutti. Ma vorrei citare Pellegrini»
Borrelli (preparatore Gasperini) svela: «Abbiamo cominciato insieme a Crotone, poi ci siamo ritrovati a Bergamo. Sulla crescita dei giocatori…»
Domenico Borelli, storico preparatore atletico di Gian Piero Gasperini, svela al Corriere dello Sport i segreti dietro la sorprendente Roma capolista. Un percorso iniziato a Crotone, proseguito a Bergamo e ora nella capitale, dove il suo metodo forgia un gruppo che impressiona per intensità e continuità.
LA FILOSOFIA DI LAVORO – «Stiamo cercando di fare il massimo, come sempre. Anche perché con il mister non si può fare niente al di sotto del massimo».
GASPERINI – «Abbiamo cominciato insieme a Crotone, poi ci siamo ritrovati a Bergamo. Gli sarò per sempre grato. Siamo amici: non si può lavorare insieme per 14 anni senza esserlo».
IL PREGIO DEL GASP – Il pregio è che è una persona onesta: dice sempre quello che pensa. Forse per qualcuno è anche il suo difetto principale. Entrambi chiediamo sempre il massimo ai calciatori».
COSA SI É FATTO – « Abbiamo lavorato per essere al top adesso, nel periodo che va da ottobre fino a febbraio, poi a marzo studieremo la situazione. Essendo il nostro un gioco situazionale, un giocatore può avere maggiore intensità in una partita che in un’altra: dipende da cosa vive in campo e da chi ha di fronte. Ci sono partite da tanti sprint e altre da tante accelerazioni, perché si gioca in spazi stretti. Il nostro lavoro è preparare i giocatori atleticamente anche in base all’avversario».
I RICHIAMI DI PREPARAZIONE – «Nelle pause eseguiamo un lavoro aerobico abbastanza lungo che durante il campionato facciamo solo quando vediamo qualcuno affaticato. Quando invece ci sono le partite ravvicinate, il lavoro cambia».
I NUMERI – «Lo studio della performance atletica è tutto. Devo capire se un calciatore non ha fatto una determinata corsa perché non ne aveva più o perché non poteva farla. Guardo la partita per poterla associare ai numeri. In Europa ad esempio c’è bisogno di più intensità, e ci aspettiamo numeri diversi».
COSA SUGGERISCE IL VALORE DELLA ROMA – «Che cambiare ruoli, come spesso facciamo, cambia lo scenario. Prendiamo come esempio Mancini: da difensore faceva un tot di chilometri a partita, ora da braccetto molti di più. La preparazione va adeguata a quel ruolo».
CHI É CRESCIUTO DI PIU’ – «Atleticamente tutti. Ma vorrei citare Pellegrini. È partito con un infortunio, si è messo subito a disposizione, si è allenato forte ed è giusto che riceva dei meriti dopo le critiche. Lorenzo ha grandi motivazioni: era solo questione di tempo».
LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Rivera svela: «Italia? Non dico che debba vincere il Mondiale, ma almeno parteciparvi. Non ci sono campioni in questo momento»
Benarrivo svela: «Il compagno più simpatico? Dico lui senza dubbio! Era un pazzo, ma in senso positivo». La rivelazione dell’ex Parma
Ultimissime
video
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Il commento sul nuovo incarico: «La Juventus deve crescere, ma senza perdere di vista la nostra storia e la nostra community»
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Le sue parole sulla sua visione per il futuro del club, dei progetti a...