Borussia Dortmund, vicino l’arrivo di Adeyemi: i dettagli

Il Borussia Dortmund sta per chiudere per il gioiellino dell’RB Salisburgo Karim Adeyemi: i dettagli dell’accordo

Il Borussia Dortmund sta per chiudere il primo colpo in vista della prossima stagione. I tedeschi dopo aver raggiunto l’accordo qualche mese fa, sono pronti a firmare le carte per portare Adeyemi in giallonero.

All’RB Salisburgo andranno 38 milioni cash, mentre nel contratto del giocatore non sarà prevista nessuna clausola rescissoria. Lo scrive Fabrizio Romano.