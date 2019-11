Borussia Dortmund Inter: ciò che Conte ha chiesto a Lukaku e Candreva

Lukaku e Candreva erano fondamentali nei piani offensivi dell’Inter a Dortmund. Conte voleva approfittare delle lacune avversarie

Col pressing alto del Borussia Dortmund ed entrambi i terzini molto alti, spesso l’Inter ha sfruttato Lukaku per tentare di ribaltare velocemente l’azione. I nerazzurri si appoggiavano spesso alla verticalizzazione per Lautaro e il belga, sovente in parità numerica contro i difensori avversari.

Nelle intenzioni di Conte, esterni e mezzali dovevano essere tempestivi a inserirsi quando le punte controllavano palla. Un esempio nella slide sopra, sponda di Lukaku per Lautaro e cambio campo per Candreva (anche Biraghi ricopre una posizione offensiva). Purtroppo per Conte, la squadra si è abbassata troppo presto.