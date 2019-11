Borussia Dortmund Inter: Skriniar e l’aggressività negli anticipi

Conte ha chiesto grande aggressività ai propri difensori contro il Borussia Dortmund. Skriniar si è reso protagonista di uscite aggressive

L’Inter voleva aggredire in avanti il Borussia Dortmund, coi quinti che uscivano sui terzini e i difensori aggressivi nelle uscite. Skriniar, per esempio, si è trovato ad agire in aree anche lontane dalla propria zona di competenza per inseguire Sancho, come per esempio nella slide sopra.

L’ex Sampdoria ha effettuato la bellezza di 5 intercetti, record del match, segno di come abbia mostrato un ottimo senso dell’anticipo. La pessima gara di Biraghi ha complicato la sua partita, visto che lo ha costretto a fare un gran lavoro su Hakimi. Nel finale anche lui ha sbandato.