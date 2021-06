Borussia Dortmund, niente sconti per Haaland: richiesta di 200 milioni

Il Borussia Dortmund non fa sconti: i tedeschi non lasceranno partire Haaland per meno di 200 milioni di euro. I dettagli

Secondo quanto riportato da AS, il Borussia Dortmund avrebbe sparato una cifra folle per lasciar partire Erling Haaland in estate. Sull’attaccante classe 2000 è forte l’interesse di Barcellona e Real Madrid, con la Juve che sogna il colpaccio per il presente e per il futuro.

Serviranno 200 milioni di euro, però, per convincere il club tedesco a cedere il proprio gioiello.

