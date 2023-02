Borussia Dortmund, paura per Adeyemi: le condizioni per il Chelsea

Karim Adeyemi potrebbe saltare la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Chelsea

Dopo aver deciso la gara d’andata con uno splendido gol, Karim Adeyemi potrebbe non riuscire a scendere in campo a Stamford Bridge per la partita di ritorno contro il Chelsea.

L’attaccante gallonerà si è infatti infortunato nell’ultima gara di Bundesliga tra Borussia Dortmund ed Hertha Berlino. Un problema muscolare che dovrà essere valutato, ma che fa già preoccupare i tifosi tedeschi. Il ritorno è in programma il 7 marzo.