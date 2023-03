Borussia Dortmund-RB Lipsia e Napoli-Lazio: che venerdì sera!

Per una volta, l’incontro probabilmente potenzialmente più spettacolare dell’intero weekend ce l’ha in cartellone la Serie A

Per una volta, l’incontro probabilmente potenzialmente più spettacolare dell’intero weekend ce l’ha in cartellone la Serie A. Ma non è detto: anche la Bundesliga ha stasera un appuntamento da non perdere e iniziando un quarto d’ora prima potrebbe anche riuscire a convincere qualche telespettatore a non cambiare canale.

BUNDESLIGA – Ore 20,30 Borussia Dortmund-RB Lipsia. Hanno 88 punti in due, suddivisi tra i 46 dei padroni di casa e i 42 degli ospiti. I gialloneri viaggiano spediti come non mai, hanno appaiato in testa alla classifica il Bayern e non intendono mollarlo presto. Da quando è iniziato il 2023 non hanno fatto che vincere: 7 successi di fila in campionato, con l’aggiunta del passaggio di turno nella coppa nazionale e l’1-0 alla velocità di Adeyemi nell’andata degli ottavi di Champions League con il Chelsea. Bayern-Borussia Dortmund arriverà tra circa un mese. E siccome si gioca il primo aprile, non è escluso che quest’anno si cerchi di apparecchiare un bello scherzo agli eterni campioni di Germania. Occhio però al Lipsia: è quarto in classifica, sia mai che voglia inserirsi nella mischia. Ricordarsi dell’andata: 3-0 e Dortmund preso a pallate per tutto l’incontro. É tutt’altro che una gara scontata.

SERIE A – Ore 20,45 Napoli-Lazio. La Gazzetta dello Sport oggi ha presentato la sfida come le difese meno battute della Serie A (insieme alla Juventus) anche grazie a una linea a 4 perfettamente o quasi funzionante in un campionato orientato invece a privilegiare gli schieramenti a 3. Quello che colpisce è come i rispettivi reparti arretrati siano cresciuti rispetto allo scorso torneo. Nel Napoli Kim ha preso l’eredità di Koulibaly e non si trova in giro uno che rimpianga il giocatore finito in Premier League. E Di Lorenzo è probabilmente uno dei 3 giocatori più cresciuti nel corso di questi mesi in tutta la Serie A. Dall’altra, la Lazio di Sarri è totalmente trasformata: a questo punto nel 2021-22 aveva incassato 39 reti, poco più del doppio rispetto a oggi. All’andata i gol sono stati di Zaccagni, Kim e Kvaratskheila, vedremo se stasera Osimhen e Immobile troveranno il modo di colpire.