Italia, Bonucci: «Dovremo mettere in campo qualità e cuore, ce lo meritiamo! L’inizio loro sarà forte ma…»

Bosnia Italia, Bonucci componente dello staff tecnico dell’Italia ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre partita della finale playoff

Leonardo Bonucci , componente dello staff tecnico dell’Italia , ha parlato ai microfoni della Rai prima della sfida contro la Bosnia. Una vittoria porterebbe l’Italia dritta ai prossimi Mondiali estivi in programma negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Le sue parole

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PAROLE –«Al di fuori i tifosi faranno un’atmosfera calorosa, ma in campo giocheranno 11 contro 11. Dovremo mettere in campo qualità e cuore, ce lo meritiamo».

«L’inizio loro sarà forte, trasportati dall’entusiasmo. Poi si mette lì a cavallo della metà campo per cercare di ripartire: questa sarà la partita di oggi. Formazione identica alla semifinale? Assolutamente, tutti si meritavano di giocare. Il concetto che deve passare è: giochiamo tutti quanti, anche chi è in tribuna».