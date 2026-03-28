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Bosnia Italia, quanti dubbi per il ct Barbarez! In due rischiano in vista della finale playoff contro gli azzurri! Le ultime
Bosnia Italia, emergenza per Barbarez: dubbi di formazione e due giocatori a forte rischio per la finale playoff contro gli Azzurri
La Bosnia prosegue la preparazione in vista della sfida di martedì contro l’Italia. Domani alle 16:00 è previsto l’allenamento a Sarajevo, con i primi 15 minuti aperti ai media. Il CT Sergej Barbarez dovrà però valutare le condizioni di alcuni giocatori reduci dai 120 minuti disputati contro il Galles e non al meglio dal punto di vista fisico.
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Tra i più acciaccati c’è Sead Kolasinac dell’Atalanta, costretto a lasciare il campo al 62’ nella gara di giovedì. Situazione simile per Amar Memic, anche lui sostituito nel secondo tempo e alle prese con qualche fastidio. Entrambi saranno monitorati nelle prossime ore e l’allenamento di domani sarà determinante per capire se potranno essere disponibili.
Lunedì la Bosnia tornerà in campo alle 15:00, mentre alle 23:00 è prevista la conferenza stampa ufficiale con Barbarez ed Edin Dzeko.