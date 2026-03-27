Nazionali
Bosnia Italia, i precedenti parlano chiaro: il bilancio sorride agli Azzurri. L’analisi completa di tutte le sfide tra le due Nazionali
Bosnia Italia, i precedenti sorridono agli azzurri: ecco come sono andate le sfide tra le due nazionali in passato. Il focus
L’Italia ha risposto presente: il 26 marzo gli Azzurri di Gennaro Gattuso hanno battuto 2-0 l’Irlanda del Nord e si sono guadagnati l’accesso alla finale playoff. Nello spareggio che assegna un posto per il Mondiale affronteranno la Bosnia‑Erzegovina, arrivata all’ultimo turno del mini torneo dopo aver eliminato il Galles ai calci di rigore. L’incontro si giocherà a Zenica il 31 marzo alle 20:45, allo stadio Bilino Polje.
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Il bilancio ufficiale tra le due Nazionali sorride all’Italia: quattro confronti, tre vittorie azzurre e un pareggio. Il primo incrocio recente risale a giugno 2019 all’Allianz Stadium di Torino (2-1 per l’Italia), seguito cinque mesi dopo dal 0-3 in trasferta a Zenica. A settembre 2020 la sfida di Nations League al Franchi di Firenze terminò 1-1, mentre a novembre dello stesso anno la Nazionale allora guidata da Mancini vinse 0-2 con le reti di Berardi e Belotti.
L’unica sconfitta italiana contro la Bosnia risale a un’amichevole del 6 novembre 1996, quando i gialloblù si imposero 2-1 con le reti di Bolić e dell’ex Juventus Salihamidžić; la rete italiana fu firmata da Enrico Chiesa. L’ultimo confronto amichevole tra le due squadre si concluse invece 1-0 per l’Italia.
Il commissario tecnico Gattuso può sorridere guardando i precedenti, ma la cabala non basta: la qualificazione per il Mondiale passa da una partita secca. L’Italia è chiamata a vincere a Zenica per volare in America e prolungare la striscia positiva contro la Bosnia.