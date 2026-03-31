Bosnia Italia senza Goal-Line Technology a Zenica: decisioni affidate al VAR. Aggiornamenti importanti verso la finale playoff Mondiali!

Bosnia Italia, non ci sarà la Goal-Line Technology a Zenica: decisioni al VAR. Gli aggiornamenti in vista della finale playoff Mondiali!

Cresce inesorabilmente l’attesa per la finale playoff Mondiali Bosnia e Italia. L’incontro si disputerà nella complessa e insidiosa cornice dello stadio di Zenica. L’atmosfera sugli spalti si preannuncia caldissima e ricca di passione: per questo attesissimo evento sono previsti 9.500 spettatori, pronti a sostenere la compagine di casa. In un clima così teso e agonisticamente vibrante, ogni dettaglio legato alla direzione della gara assume un peso specifico enorme.

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Assenza pesante: niente tecnologia per i gol fantasma

La notizia principale che sta facendo ampiamente discutere gli addetti ai lavori riguarda proprio la dotazione strutturale dell’impianto. In controtendenza rispetto ai grandi palcoscenici europei, nello stadio di Zenica non ci sarà la Goal-Line Technology. Questa assenza non deriva da una svista, ma da una precisa casistica regolamentare: l’installazione di questo costoso sistema, infatti, non è obbligatoria e lo stadio di Zenica semplicemente non è dotato delle complesse infrastrutture necessarie per il suo corretto funzionamento.

Come funziona normalmente la Goal-Line Technology?

L’assenza di questa strumentazione priverà il direttore di gara di un aiuto fondamentale. Di consueto, infatti, la goal-line technology funziona tramite sensori o telecamere ad altissima precisione installate attorno alle porte. Questi dispositivi tracciano la traiettoria tridimensionale del pallone e, non appena la sfera supera interamente la linea bianca, elaborano il dato e inviano immediatamente un segnale all’orologio dell’arbitro, che vibra in caso di gol. Un meccanismo rapido e infallibile che azzera le polemiche sul nascere.

La soluzione alternativa: occhi puntati sul VAR

Senza il supporto dell’orologio vibrante, come si comporterà la terna arbitrale per scongiurare il pericolo dei famigerati gol fantasma? La risposta risiede nell’ormai consolidata assistenza video. Il protocollo stabilisce chiaramente che, in caso di dubbio sulla palla entrata o no, ci sarà il controllo del VAR. I Video Assistant Referee, operanti dalla sala di controllo, dovranno esaminare minuziosamente i replay e le varie inquadrature televisive disponibili per supportare l’arbitro centrale, garantendo così la regolarità di un match che promette spettacolo e scintille.