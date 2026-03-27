Bosnia, Dzeko lancia la sfida all’Italia: «Loro i grandi favoriti, ma daremo il massimo e vedremo alla fine»

L’attaccante della Bosnia, Edin Dzeko, dopo la vittoria in semifinale playoff contro il Galles, manda un messaggio all’Italia per la finale

Edin Dzeko ha commentato l’importante successo ottenuto dalla propria nazionale della Bosnia contro il Galles. Il bosniaco ha ammesso la timidezza iniziale, elogiando però la reazione del gruppo per aver conquistato la meritata qualificazione in novanta minuti. In vista dell’Italia, ha riconosciuto gli avversari come grandi favoriti, garantendo comunque il massimo sforzo. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di klix.ba.

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PAROLE – «I media li consideravano i favoriti. Noi siamo una squadra con molti giovani. Siamo entrati in partita un po’ timidi. Il pubblico ci ha trascinati e abbiamo commesso degli errori. Abbiamo iniziato a giocare davvero solo dopo il gol subito. Meritavamo di segnare anche nei novanta minuti il gol del raddoppio, ma alla fine ci siamo meritati la finale. Italia? Arriveranno in Bosnia da grandi favoriti, ma abbiamo 90 minuti per dimostrare quanto possiamo fare, daremo sicuramente il massimo e vedremo».