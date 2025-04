Bournemouth Manchester United: dove vederla, orario e probabili formazioni

Bournemouth Manchester United, 34a giornata di Premier League: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Domenica 27 aprile alle 15 in campo Bournemouth Manchester United, 34a giornata di Premier League. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Bournemouth (4-2-3-1): Arrizabalaga; Adam Smith, Zabarnyi, Huijsen, Kerkez; Cook, Tyler Adams; Semenyo, Kluivert, Tavernier; Evanilson. All. Iraola.

Manchester United (3-4-2-1): Onana; Evans, Maguire, Yoro; Mazraoui, Casemiro, Mainoo, Amass; Mount, Bruno Fernandes; Obi-Martin. All. Amorim.

Orario e dove vederla in tv

Bournemouth Manchester United di domenica 27 aprile alle 15, 34a giornata di Premier League. Verrà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Calcio, canale 202 di Sky. La partita sarà visibile anche su Sky Go e in streaming su NOW.