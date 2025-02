Bove racconta sul malore: «Una situazione difficile da gestire. Ricordo che stavo in ospedale ed è successo che...» - Calcio News 24

Bove, centrocampista della Fiorentina, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su quelli che sono stati tutti quei momenti

Ai canali ufficiali della Fiorentina, il centrocampista Bove si è voluto raccontare così dopo il malore.

LE PAROLE – «Io sono una persona molto riservata, capisco però che in qualche modo noi atleti possiamo dare un tipo di esempio sfruttando questa visibilità che abbiamo. Se viene sfruttata nel modo giusto, sono favorevole a mandare certi messaggi. Sento la responsabilità che ho quando mi espongo al pubblico, e cerco di stare vicino a delle persone portando il mio esempio su momenti particolari. Stando in ospedale sono venuti molti giornalisti, e per alcuni dei miei parenti, non è stato facile gestire il tutto.»