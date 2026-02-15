Bove, tutta l’emozione per il ritorno in campo: «Davvero una bella sensazione! Devo ringraziare…». Le parole del centrocampista del Watford

Edoardo Bove ha vinto la sua partita più importante. A distanza di ben 440 giorni dal drammatico arresto cardiaco subito allo Stadio Franchi durante la sfida tra la Fiorentina e l’Inter, il classe 2002 è tornato a disputare un incontro ufficiale. Il centrocampista cresciuto nel vivaio della Roma ha fatto il suo ingresso in campo al minuto 86 della gara del Watford, sancendo la fine di un incubo e l’inizio di una seconda vita sportiva.

Il trasferimento in Inghilterra è stato determinante per questo lieto fine: il regolamento della Championship (la Serie B inglese), a differenza dei protocolli medici italiani, consente infatti l’attività agonistica ad alti livelli anche con l’impianto di un defibrillatore cardiaco sottocutaneo. Dopo la risoluzione consensuale del contratto con i Giallorossi, il ventitreenne ha siglato un accordo di cinque anni e mezzo con gli Hornets. Ai microfoni di CBS Sports Golazo, il giocatore ha espresso la sua immensa felicità per aver raggiunto un traguardo che per molti mesi è sembrato impossibile.

Tuttavia, l’immagine simbolo di questa rinascita arriva dal post-partita. Un video, divenuto rapidamente virale sui social network, ritrae l’ex Viola mentre corre verso la tribuna subito dopo il fischio finale. Visibilmente commosso e con gli occhi lucidi, Bove si è lasciato andare a un lungo e intenso abbraccio con la sua famiglia, sciogliendo la tensione accumulata in oltre un anno di riabilitazione e paure. Un gesto d’amore puro prima di rientrare negli spogliatoi, consapevole di essersi ripreso definitivamente la sua carriera.

PAROLE – «Sì, è davvero una bella emozione sentire di nuovo il campo. Sono un po’ deluso dal risultato perché penso che meritassimo di vincere. Ma è una bella emozione tornare in campo. Devo ringraziare lo staff e i miei compagni di squadra che mi hanno dato la possibilità di adattarmi a questo nuovo tipo di calcio».