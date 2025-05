Bove futuro a Firenze? Palladino pronto a prenderlo nello staff. Le indiscrezioni sul futuro del calciatore

Edoardo Bove potrebbe appendere gli scarpini al chiodo. Una decisione che resta in bilico sul futuro dell’attuale calciatore della Fiorentina che secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport avrebbe ricevuto da parte del tecnico Palladino, un’offerta per rimanere all’interno dello staff del tecnico dei viola.

Arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Roma, probabilmente non esercitato al termine della stagione, Bove potrebbe optare per continuare a giocare all’estero dopo lo stop nella partita del Franchi contro l’Inter e il successivo ricovero e impianto del defibrillatore sottocutaneo.

In base alla sua decisione, dunque, potrebbe generarsi un nuovo futuro nella carriera del centrocampista, ben voluto a Firenze per un eventuale futuro al di fuori del rettangolo di gioco, almeno come calciatore.