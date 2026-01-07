Bove, quale futuro per l’ex Roma e Fiorentina? Si aprono queste tre piste per la sua prossima destinazione. Ultimissime

Bove, quale sarà il futuro dell’ex Roma e Fiorentina? Tre piste per la sua prossima destinazione. Tutti i dettagli

Nel frenetico mercato di gennaio, le occasioni a “costo zero” rappresentano spesso le gemme più preziose per i direttori sportivi. In queste ore, un nome su tutti sta scaldando le trattative internazionali: Edoardo Bove. Il centrocampista italiano, attualmente svincolato e quindi tesserabile senza alcun esborso per il cartellino, è finito nel mirino di diverse società estere pronte a offrirgli una nuova chance di rilancio. A lanciare l’indiscrezione è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, che ha delineato una vera e propria corsa a tre per accaparrarsi le prestazioni del classe 2002.

La pista inglese: il richiamo del Watford

La prima opzione porta dritta Oltremanica, precisamente a Vicarage Road. Il Watford ha mostrato un interesse concreto per il ragazzo. Il club inglese vede in Bove il rinforzo ideale per il proprio centrocampo. Per Bove l’approdo nel calcio inglese potrebbe rappresentare la consacrazione definitiva. La fisicità di quel campionato si sposa bene con le caratteristiche di un giocatore che fa dell’intensità e del recupero palla i suoi marchi di fabbrica.

Le alternative: il fascino del Mediterraneo

Tuttavia, il Watford non corre da solo. Schira segnala forti movimenti anche dal Mediterraneo orientale. Sulle tracce di Bove ci sono infatti diversi club greci e turchi. Sebbene non siano stati ancora specificati i nomi delle squadre, queste destinazioni offrono spesso argomenti convincenti: ingaggi netti molto elevati e la possibilità di giocare le competizioni europee, vetrine che al momento il Watford potrebbe non garantire.

Un jolly da non perdere

Edoardo Bove rappresenta oggi un’opportunità di mercato rara. La decisione spetta ora al calciatore: scegliere il fascino ruvido del calcio inglese o le ricche sirene e il calore degli stadi greco-turchi? I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere la nuova maglia del talento romano.