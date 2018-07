Bozzo fiducioso: «CR7 alla Juve si farà. Nel mercato le ‘non smentite’…»

Parla il procuratore Beppe Bozzo sull’affare che porterà Cristiano Ronaldo alla Juventus, forse già in questa settimana? L’intervista con Tuttosport

Cristiano Ronaldo alla Juventus nei prossimi giorni? L’avvocato Beppe Bozzo, agente di Federico Bernardeschi e Alvaro Morata, ha concesso un’intervista a Tuttosport per parlare dell’affare CR7: «Nessuna invidia, anzi chapeau per Jorge Mendes, un agente importante che lavora 24 ore al giorno. Sto seguendo il caso con trepidazione e con grande soddisfazione per il calcio italiano. Sarebbe qualcosa di eccezionale avere in serie A il miglior giocatore del mondo e riavere da noi un Pallone d’oro. Il mio è un punto d’osservazione esterno, però nel mercato le “non smentite” valgono come delle conferme. Ecco perché sono convinto che, a questo punto, tutti si siano portati talmente avanti da non potersi più tirare indietro».

E per quel che riguarda i tempi dell’operazione? «Magari ci vorrà soltanto un pizzico di pazienza. Un po’ di tempo può essere utile alla Juventus per effettuare qualche cessione e al Real Madrid per comprare almeno due top player, perché uno non basterà per sostituire CR7. E qualche giorno in più sarà utile pure a Ronaldo per godersi le vacanze». Prosegue Bozzo, parlando dell’investimento bianconero: «Cristiano Ronaldo è un affare importante e tutt’altro che illogico, perché prendi lo sportivo che muove più soldi nel mondo e lo inserisci in un’azienda, la Juventus, dove tutto funziona a meraviglia e a cui manca l’ultimo passo a livello commerciale per ridurre il gap da super potenze come Real Madrid e Manchester United».

Conclude infine Bozzo: «Florentino Perez, presidente leggendario e uomo d’altri tempi, se ha dato davvero la sua parola la manterrà al cento per cento. Ho avuto la fortuna di conoscerlo. Ronaldo dovrà comunicare l’addio? Trattandosi di un gentlemen’s agreement che consente al giocatore di andarsene per 100 milioni invece che per il miliardo della clausola, beh, penso proprio che Ronaldo questa assunzione di responsabilità debba assumersela. Il mercato del Real è molto semplice. Andando via Cristiano, cercheranno i 2-3 campioni più glamour del mondo. Ingaggiare Neymar e Mbappé non sarà semplice perché con il Paris Saint-Germain è sempre dura. Io punto più su due colpi tra Hazard, Kane e Icardi. Ronaldo sarà sicuramente sostituito con due top, uno non basterà».