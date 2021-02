Braga Roma, i convocati di Fonseca: ci sono Ibanez ed El Shaarawy

Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati per Braga-Roma di Europa League

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita in terra portoghese contro il Braga in Europa League. Non ci saranno, come previsto, Smalling e Kumbulla. Ce la fa, invece, Ibanez dopo la botta contro l’Udinese.

Portieri: Lopez, Fuzato, Mirante.

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Mancini, Peres, Spinazzola.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Mkhitaryan.

Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy.