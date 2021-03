Brahim Diaz sfida Tonali: «Ci prendiamo in giro, ma non ci sarà…» – VIDEO

Brahim Diaz ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Spagna-Italia, seconda giornata dell’Europeo Under 21. Le sue parole su Sandro Tonali

TONALI – «Parliamo di questa partita da diverse settimana quando siamo con la squadra. Ci prendiamo un po’ in giro ma domani saremo rivali anche se non sarà in campo. È un ottimo giocatore e non si sarà. Noi, però, pensiamo solo a noi stessi».