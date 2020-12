Brahim Diaz vuole solo il Milan: «Futuro? Qui sto bene e sono contento»

Brahim Diaz ha così parlato al termine della gara vinta dal Milan contro il Celtic: lo spagnolo è stato autore della quarta rete

Intervenuto a Sky al termine della gara vinta questa sera contro il Celtic, Brahim Diaz ha così parlato della qualificazione ottenuta questa sera:

«Il ritorno di Pioli è molto positivo, tutto lo staff comunque ci ha permesso di lavorare al massimo. Siamo soddisfatti per come abbiamo giocato e per il mio gol. Gioco dove il mister mi dice, sono ad un buon livello ma devo migliorare e la squadra mi sta aiutando. Ibra manca tanto, è un giocatore incredibile ma ci stiamo esprimendo su ottimi livelli. Futuro? Sono contento di fare parte di questo club, qui mi sento bene».