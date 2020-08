Branca: «Conte più simile a Mancini che a Mou. Su Calciopoli e Messi…»

Marco Branca, ex direttore sportivo dell’Inter, ha parlato ai microfoni di TMW Radio dell’Inter. Le sue parole

CALCIOPOLI – «Per chi ha fatto il mio mestiere, e io ho potuto farlo da protagonista in campo e poi anche da fuori, si sa che vincere è sempre molto difficile. Non ci è stato facilitato niente, casomai ci ha dato entusiasmo maggiore: in quegli anni abbiamo speso qualcosina di più per essere competitivi. Quando una squadra fa un ciclo dà sempre fastidio, come succede ora con la Juve e prima col Milan. Gli altri cercano di giustificarsi».

MESSI – «I tifosi dell’Inter, ma anche quelli del City e del Psg, ci sperano. Chi ha la possibilità di trattare un giocatore del genere ha l’entusiasmo di crederci. Tutto dipende dall’argentino».

SIVIGLIA – «Fastidioso. Anche se io credo che l’inerzia del match sia verso l’Inter per come sta dal punto di vista psico-fisico: sono tutti molto convinti. Quando viaggi ad alti livelli difficilmente si può andare incontro a sorprese. Il Siviglia ha molto palleggio, ma per come sono concentrati e come stanno fisicamente, i nerazzurri non avranno particolari problemi. Servirà pazienza».

CONTE – «Come Mourinho non ce n’è. Di sicuro Mancini e Conte si assomigliano di più anche nella velocità della perdita della pazienza: non è per forza un difetto, ma in certi momenti sono molto diretti. A volte ci sta, ma la maggior parte delle volte no. Però fa parte delle caratteristiche e della passione che ci mettono nel loro lavoro».