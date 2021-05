Branca: «Mourinho perfetto per la Roma, darà lustro al campionato»

Marco Branca, ex direttore tecnico dell’Inter, ha parlato di Josè Mourinho, prossimo allenatore della Roma. Le sue parole

PRIMA REAZIONE ALLA NOTIZIA – «Una grande soddisfazione perché credo che lui abbia scelto la piazza giusta. Anzi, perfetta. Roma è piena di passione, di voglia di riscatto ed è affamata di calcio. In un ambiente del genere José rende al massimo perché è un tecnico che vive di stimoli. Più ne trova all’esterno e più il suo rendimento cresce».

INTER – «Solo immaginarlo era complicato. Anzi, direi utopistico. Detto questo, con l’Inter ha realizzato un’impresa storica e ci ha permesso di diventare l’unico club italiano a centrare il triplete».

PREGI DI MOU ALLENATORE – «Ha una grandissima dedizione al lavoro: non si stanca mai di stare sul campo o nel suo ufficio a cercare la soluzione migliore agli eventuali problemi. Nella sua testa c’è il desiderio di ottenere i migliori risultati possibili ovvero di vincere».

PREGI DI MOU UOMO – «E’ una persona leale e sincera che vive di calcio e dedica una grande fetta della sua giornata alla squadra per la quale lavora. Come tutti ha degli sbalzi d’umore che però si ricompongono nel giro di 24 ore e che sono dettati delle emozioni che il calcio trasmette».

PIAZZA ROMANA – «Per uno come lui non ci sono piazze difficili. E’ l’uomo giusto nel posto giusto».

SERIE A PIÙ AFFASCINANTE – «Credo di sì perché è un personaggio che nel mondo del calcio è universalmente conosciuto, uno degli allenatori che ha vinto di più degli ultimi 20 anni, un fuoriclasse. Darà lustro al nostro campionato».

MOURINHO FINITO – «Che è tutto meno che… finito. Al Tottenham non è andato bene, ma allo United e al Chelsea ha vinto, come del resto al Real, all’Inter e al Porto. Per José parla la bacheca dei titoli».