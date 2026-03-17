Brasile, Ancelotti attinge dall’Arabia: ben 3 i calciatori convocati dalla Saudi Pro League! Il messaggio lanciato dal ct della Selecao

Le scelte di Carlo Ancelotti, commissario tecnico del Brasile, per le amichevoli contro Francia e Croazia stanno facendo discutere non solo per i nomi esclusi, ma anche per un dato che fotografa bene l’evoluzione del calcio internazionale. Nella lista ufficiale diffusa dalla CBF e rilanciata anche da FIFA, compaiono infatti tre giocatori provenienti dalla Saudi Pro League: Roger Ibañez, difensore centrale dell’Al Ahli, Fabinho, centrocampista dell’Al Ittihad, e Bento, portiere dell’Al Nassr. È un segnale forte, perché conferma che il campionato saudita viene ormai considerato da Ancelotti un contesto credibile anche in chiave nazionale, al punto da offrire più di un’opzione concreta alla Seleção nei test che precedono il Mondiale. Questa l’analisi fornita da CalcioSaudita.it.

Ibañez, Fabinho e Bento: tre profili diversi ma tutti centrali nelle scelte del ct

Tra i tre convocati, Roger Ibañez, ex difensore della Roma, è forse il nome che più colpisce in Serie A per il suo passato recente nel nostro campionato. Oggi il centrale brasiliano è uno dei punti di riferimento difensivi dell’Al Ahli e torna in nazionale in un momento in cui Ancelotti sta cercando equilibrio e affidabilità nel reparto arretrato. Accanto a lui c’è Fabinho, mediano di grande esperienza internazionale e già protagonista con la maglia del Liverpool, che continua a rappresentare una soluzione di spessore per il centrocampo verdeoro. Completa il trio Bento, portiere dell’Al Nassr, che il ct ha scelto nuovamente tra i convocati per questi test di alto livello. La presenza di tre giocatori attivi nel campionato saudita nella stessa lista ufficiale conferma il peso crescente della lega araba dentro le valutazioni della Seleção.

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Il messaggio di Ancelotti guarda anche al futuro del Brasile

La convocazione dei tre brasiliani che giocano in Arabia Saudita si inserisce in una lista che, come spiegato da FIFA, segna anche l’esclusione di Neymar e la presenza di nuovi volti come Igor Thiago e Rayan. In questo senso, Ancelotti manda un messaggio molto chiaro: non conta soltanto il nome del campionato, ma il rendimento reale, la condizione fisica e l’affidabilità del giocatore nel contesto della nazionale. Le amichevoli contro Francia e Croazia saranno fondamentali per definire gli ultimi equilibri in vista del Mondiale e il ct brasiliano ha deciso di allargare davvero il proprio raggio d’azione, premiando anche chi sta trovando continuità e spazio fuori dai campionati europei più tradizionali.