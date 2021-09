Brasile Argentina, il disappunto di Aguero: il commento dell’attaccante

Tramite un tweet, Sergio Aguero ha condiviso tutto il suo disappunto per quanto successo in Brasile Argentina

Non convocato per infortunio, Sergio Aguero ha voluto far sentire la propria voce per quanto successo nella sfida tra Brasile ed Argentina. Le autorità sanitarie brasiliane hanno interrotto la gara per il mancato rispetto della quarantena da parte di quattro argentini provenienti dall’Inghilterra.

Una situazione che ha trovato tutto il disappunto del bomber del Barcellona. “Un commento su tutto questo? Il mio è: ‘Niaaaaaaaaaaaaaaaa” le parole del giocatore, evidentemente contrariato.