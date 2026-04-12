Brasile, Neymar ancora in corsa per una convocazione ai Mondiali? Ancelotti apre all’ex PSG: l’annuncio del ct della Seleção

Il nome di Neymar continua a occupare un posto centrale nel dibattito attorno al Brasile in vista del prossimo Mondiale. Nonostante il fantasista non abbia ancora ritrovato continuità piena nel nuovo ciclo della Seleção, Carlo Ancelotti non ha escluso il suo possibile ritorno. Anzi, nelle ultime dichiarazioni, il commissario tecnico ha lasciato chiaramente aperta la porta, spiegando che il fuoriclasse ha ancora circa due mesi per dimostrare di essere pronto e meritare un posto nella lista dei 26 convocati.

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Il punto centrale, quindi, non riguarda il talento, che nessuno mette in discussione, ma la condizione fisica. Neymar, oggi al Santos, resta uno dei giocatori più rappresentativi della storia recente del calcio brasiliano, ma arriva da un percorso condizionato dai problemi fisici e da una lunga fase di recupero dopo il grave infortunio al ginocchio subito nel 2023. Nelle ultime settimane, però, i segnali sono stati considerati incoraggianti: il giocatore è tornato in campo e ha anche ritrovato il gol, elementi che tengono viva la sua candidatura.

Ancelotti ha fatto capire che il criterio sarà molto chiaro: al Mondiale andranno soltanto i calciatori pienamente pronti dal punto di vista atletico. In questo senso, il tecnico italiano considera Neymar ancora un’opzione reale, ma pretende una crescita ulteriore nella continuità e nella tenuta fisica. È un passaggio importante, perché conferma come il numero 10 non sia stato messo da parte definitivamente, pur restando sotto osservazione strettissima.

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Resta invece non confermato da fonti ufficiali consultate il dettaglio secondo cui la lista finale sarà annunciata esattamente il 18 maggio. Le fonti più affidabili trovate confermano il principio dei “due mesi” indicato da Ancelotti, ma non fissano con certezza quella data. Di sicuro, però, il messaggio è già arrivato: se Neymar riuscirà a convincere sul piano fisico e tecnico, il Brasile è pronto a considerarlo ancora per la corsa al sogno mondiale.