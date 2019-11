Brasile, Paquetà zittisce le tanti voci critiche sul suo impiego nella Seleçao e sulla numero 10, andando in gol – VIDEO

Il modo migliore per rispondere alle critiche, da parte di un giocatore? Come molti calciatori dicono a fine gara, far parlare il campo. Così ha fatto anche il centrocampista del Milan, Lucas Paquetà.

Dopo le critiche arrivate da Rivaldo sulla scelta di fargli vestire la 10, Paquetà ha risposto nel miglior modo possibile: gol in tuffo di testa contro la Corea del Sud.